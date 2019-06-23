Брэд Питт считает Дженнифер Энистон любовью всей своей жизни и сожалеет о разводе

Голливудский актер Брэд Питт все годы после развода с Дженифер Эннистон тоскует по бывшей жене.

Недавно он признался своему близкому другу, что Дженифер - любовь всей его жизни.

Они были очень красивой парой. Поклонники Питта мечтают о его воссоединении в Эннистон. 55-летний Брэд также поделился с другом, что до сих пор переживает из-за расставания с актрисой и считает развод с ней одной из самых больших ошибок в жизни. Об откровениях звезды Голливуда друг Питта рассказал в интервью изданию Globe Magazine.

После развода с Эннистон актер женился на другой актрисе-красавице Анджелине Джоли. В его жизни появилось то, чего не было с первой женой - дети. Брэд и Анджелина родили троих своих детей и усыновили еще троих. И развелись. Джоли рассказала, что бывший муж сильно пил. Питт прошел курс лечения от алкогольной зависимости. И после лечения оценил жизнь новым взглядом.

Питт смог увидеть свой первый брак в совершенно ином свете, - сообщает 7days.ru. Как ни удивительно, но 50-летняя Дженнифер Энистон тоже продолжает любить Питта. Актриса выходила замуж и развелась. Возможно, сравнивала мужа с бывшим любимым супругом Бредом Питтом.