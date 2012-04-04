Диск песен на стихи Лимонова готовится к выходу

На лейбле Soyuz Music готовится релиз двойного CD-альбома «Лимоноff» с оригинальными песнями российских и зарубежных исполнителей на стихи политика и поэта Эдуарда Лимонова.



По словам издателей , «это не сборник песен и не трибьют», а «полноценный музыкальный альбом, состоящий из оригинальных произведений, созданных, исполненных и записанных музыкантами специально для него». Авторство всех текстов альбома принадлежит исключительно Эдуарду Лимонову. Поэт также исполнил бонус-трек «Красная Армия всех сильней».



В записи альбома приняли участие Аgnese & Aivars Rakovski, Захар Май, Александр Лаэртский, Евгений Калачев & JFF, Стас Намин, Паук, Вис Виталис, Grasias, группы «Н.О.М.», «Барто», «Газон», Shaggy Train, «Разные люди», «Братья по разуму».



Издатели отмечают, что они не планируют превращать данный проект в политический, они хотят «сделать альбом "Лимоноff" интересным для максимально широкого круга слушателей, невзирая на их политические симпатии или антипатии», сообщает openspace.ru.Как пишет Лимонов в своем блоге, «там на мои стихи около двадцати групп и солистов записали свои музыкальные композиции. Всех переименовать нет сил, однако там лучшие, поверьте. Альбом выйдет в течении нескольких недель».



