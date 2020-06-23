Солнечный свет нейтрализует коронавирус

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23 июня 2020, 23:12 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Journal of Photochemistry and Photobiology

плакат с рекомендациями украинских медиков по борьбе с коронавирусом

Американские ученые выяснили, то солнечные лучи инактивируют коронавирус. Инактивация — это полная либо частичная потеря активности вируса. Получается нынешним летом нужно больше загорать.

Исследование проводили двое бывших военных ученых Хосе-Луис Сагрипанти и К. Дэвид Литл. Они уволились из армии США. Вирусологи пришли к выводу, что солнечные лучи способны нейтрализовать коронавирус за полчаса.

«Полуденный солнечный свет способен инактивировать 90 процентов или более вируса SARS-CoV-2 после 34 минут воздействия, как показало недавнее исследование», — сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Photochemistry and Photobiology.

По мнению исследователей, карантинные ограничения усугубляют ситуацию. Конечно, солнечные лучи не убивают клетки вируса. Но принимающие солнечные ванны люди больше защищены, чем те, кто сидит дома.

«Здоровые люди на открытом воздухе, получающие солнечный свет, могли бы подвергаться воздействию более низкой вирусной дозы с большими шансами на создание эффективного иммунного ответа», — написали исследователи в своей работе.

Тем временем, в США уже начали испытывать вакцину против коронавируса на людях. А в Великобритании выяснили, что она может быть опасна для пожилых людей.