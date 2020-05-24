На Украине предупредили, что загар не спасает от COVID

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24 мая 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба Минздрава Украины

плакат Минздрава Украины с развенчанием "мифа" о загаре

Украинский Миздрав выступил с очередным громким опровержением. Граждан Украины предупредили, чтобы не вздумали лечиться от коронавируса при помощи загара.

Откуда украинские медики это взяли, одному Богу известно. Утверждается, что в обществе сложился миф о том, что от коронавируса можно спастись при помощи загара. Таким стал заголовок «Миф: загар — профилактика коронавируса».

«Вирус менее активен в сухом горячем воздухе», — пояснила пресс-служба Минздрава Украины: «Однако он лишь утрачивает активность, но не гибнет».

Чтобы получилось наглядно ведомство нарисовало плакат. На нем изображена женщина.

В прошлый раз Минздрав Украины выступил с не менее странным заявлением. Ведомство сообщило, что мухи и комары не являются переносчиками коронавируса. А вместо доказательства пустилось в софистику.

Автор этой публикации предлагает украинскому Минздраву в следующий раз опровергнуть еще какой-нибудь "миф". Например, что мох с южной стороны вкуснее.