Украинский минздрав защитил мух и комаров

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19 мая 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: фейсбук-страничка Минздрава Украины

плакат минздрава Украины

Минздрав Украины опроверг информацию о том, что мухи и комары могут стать переносчиками коронавируса.

Заявление стало реакцией на миф, который распространился среди украинцев. Они уверены, что с приходом лета, ситуация с коронавирусом ухудшится.

«Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за этих насекомых», — поясняется на facebook-страничке ведомства.

Свое заявление украинские медики дополнили наглядной картинкой. Она выполнена с юмором. Комар таращит глаза рядом с мухой, которая держит плакатик с надписью: «Это не мы».

Не очень понятно, как была выявлена зависимость (или независимость) посадок насекомых на человека. По идее ученые должны были выяснить, способны ли мухи и комары подцепить вирус на свои лапки.

Утверждение отсутствия зависимости формулировкой: «Мухи не переносят коронавирус, потому что нет ни одного подтвержденного случая заболевания из-за них», — выглядит софистикой. Скорее всего, летом все заразившиеся будут покусаны комарами. Правила софистики диктуют следующую логику. Все заболевшие были покусаны комарами. Комар может быть переносчиком заразы.