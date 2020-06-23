Вакцина от коронавируса может не сработать на пожилых людях

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23 июня 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Изобретение вакцины может оказаться бесползеным для пожилых людей. С таким заявлением выступили британские медики. Впрочем, способ спасти их все равно есть.

Использование вакцины против коронавируса может нанести вред здоровью пожилым людям. Спасти стариков могут внуки. Использование вакцины на молодых людях может защитить их бабушек и дедушек. К таким выводам пришли британские ученые.

«Иногда можно защитить уязвимую группу, сосредоточившись на другой группе, как это делается в случае с гриппом», — заявили в британском комитете лордов.

Как и многие страны, Великобритания пытается создать вакцину от коронавируса. Там уже создано около 140 образцов. Они проходят испытания. По предварительным данным, ни одна из вакцин не показала 100-процентную эффективность.

Впрочем, 100-процентная эффективность и не нужна. По словам профессора вакционологии Оксфордского университета Сары Гилберт, работающая вакцина не обязана показывать 100-процентные результаты.

Пандемия усиливается. Количество новых диагнозов уже вышло на уровень 140 тысяч. В одних только Соединенных Штатах количество заразившихся превысило отметку в 2,4 миллиона человек.