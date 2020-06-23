В США заразились уже больше 2,4 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило отметку в 2,4 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.
Рост заразившихся в США произошел в четверть часа. Корреспондент АН едва успел закончить текст про то, что за сутки теперь заражется около 140 тысяч человек. За время написания публикации количество заразившихся в Соединенных Штатах резко увеличилось.
Теперь количество заразившихся американцев составляет 2 401 636 человек. Четверть часа назад этот показатель был 2 396 634 заразившихся. По нынешним данным умерил 122 877, а вылечились 1 003 728 человек.
Соединенные Штаты лидируют в коронавирусной статистике. Сейчас количество заразившихся уже превысило совокупное население Австрии.