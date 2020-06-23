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В США заразились уже больше 2,4 миллионов человек

, 20:18 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В США заразились уже больше 2,4 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило отметку в 2,4 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Рост заразившихся в США произошел в четверть часа. Корреспондент АН едва успел закончить текст про то, что за сутки теперь заражется около 140 тысяч человек. За время написания публикации количество заразившихся в Соединенных Штатах резко увеличилось.

Теперь количество заразившихся американцев составляет 2 401 636 человек. Четверть часа назад этот показатель был 2 396 634 заразившихся. По нынешним данным умерил 122 877, а вылечились 1 003 728 человек.

Соединенные Штаты лидируют в коронавирусной статистике. Сейчас количество заразившихся уже превысило совокупное население Австрии.

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