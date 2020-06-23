Коронавирусом заразились почти 140 тысяч человек за сутки

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23 июня 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

За минувшие сутки коронавирусом заразились немногим меньше 140 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Количество заразившихся за одни сутки достигло 139 607 человек. Судя по нынешнему тренду, это нынешний среднестатистический показатель. Пару дней назад был установлен рекорд в 182 202 человека. И нынешние «почти 140 тысяч» больше похоже на средний или нижний уровень показателей.

Лидером коронавирусной статистики по-прежнему остаются Соединенные Штаты. Там насчитывается 2 396 634 заразившихся. На втором месте Бразилия, на третьем Россия, на четвертом Индия.

Пандемия не отступает. К концу недели суточный прирост диагнозов может выйти на уровень 200 тысяч. Как правило пиковые показатели приходятся на пятницу. Те самые 182 202 новых случаев COVID-19 были зафиксированы именно в этот день недели. Тогда самый большой прирост дала Бразилия. Там за одни сутки заразились больше 55 тысяч человек. А общее количество заразившихся там превысило 1 миллион.

# Страна Количество заразившихся Количество смертей Количество вылечившихся Заразились за сутки Весь мир 9,250,053 475,721 4,983,624 +139,607 1 США 2,396,634 122,783 1,003,322 +31,496 2 Бразилия 1,113,606 51,407 594,104 +24,358 3 Россия 599,705 8,359 356,429 +7,600 4 Индия 449,613 14,162 254,204 +13,540