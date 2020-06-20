В Бразилии за сутки заразились больше 55 тысяч человек

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20 июня 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress/ Marco Alpozzi

Бразилия установила антирекорд по коронавирусу. За одни сутки там заразились больше 55 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Бразильские врачи выявили 55 209 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Таковы были итоги пятницы.

В Соединенных Штатах этот показатель накануне тоже был высок. Американские медики диагностировали коронавирус у 33 539 человек.

По последним данным сейчас коронавирусом заражены 8 750 990 человек. На первом месте США, на втором Бразилия, на третьем Россия. Статистика процитирована ниже в таблице.

Центр пандемии окончательно переместился в страны Северной и Южной Америк. В Европе ситуация более-менее стабилизировалась

# Страна Количество заражений Новые диагнозы Количество смертей Количество вылечившихся World 8,750,990 +181,005 461,820 4,620,378 1 США 2,297,190 +33,539 121,407 956,061 2 Бразилия 1,038,568 +55,209 49,090 520,360 3 Россия 569,063 +7,972 7,841 324,406 4 Индия 395,812 +14,721 12,970 214,206 5 Великобритания 301,815 +1,346 42,461 N/A