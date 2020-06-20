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В Бразилии за сутки заразились больше 55 тысяч человек

, 17:39 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Бразилии за сутки заразились больше 55 тысяч человек
антикоронавирусная месса на фото Globallookpress/ Marco Alpozzi

Бразилия установила антирекорд по коронавирусу. За одни сутки там заразились больше 55 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Бразильские врачи выявили 55 209 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд. Таковы были итоги пятницы.

В Соединенных Штатах этот показатель накануне тоже был высок. Американские медики диагностировали коронавирус у 33 539 человек.

По последним данным сейчас коронавирусом заражены 8 750 990 человек. На первом месте США, на втором Бразилия, на третьем Россия. Статистика процитирована ниже в таблице.

Центр пандемии окончательно переместился в страны Северной и Южной Америк. В Европе ситуация более-менее стабилизировалась

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Страна

Количество заражений

Новые диагнозы

Количество смертей

Количество вылечившихся

World

8,750,990

+181,005

461,820

4,620,378

1

США

2,297,190

+33,539

121,407

956,061

2

Бразилия

1,038,568

+55,209

49,090

520,360

3

Россия

569,063

+7,972

7,841

324,406

4

Индия

395,812

+14,721

12,970

214,206

5

Великобритания

301,815

+1,346

42,461

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