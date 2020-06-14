Пятерка стран, в которых пандемия еще бушует

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14 июня 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Индия в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Avishek Das

Россия пока входит в пятерку стран, где эпидемия коронавируса еще не закончилась. Таковы данные ресурса Worldometers.

Эта пятерка составлена по количеству новых диагнозов, установленных накануне. Первое и второе место занимают США и Бразилия. Эти две страны каждый день соперничают друг с другом. Но в Соедиенных Штатах ситуация выглядит лучше. Там среднестатистическое количество новых диагнозов колеблется в пределах 20 — 25 тысяч. Время от времени этот показатель опускается до 18 тысяч.

В Бразилии количество новых диагнозов балансирует в пределах 25 — 30 тысяч. Иногда верхний предел оказывается вышел. Накануне бразильские врачи установили почти 21 тысячу новых случаев заражений. Но судя по установившемуся тренду в ближайшие дни Бразилия может установить новый рекорд.

Индия опережает Россию по количеству новых диагнозов. Индийские врачи теперь устанавливают по 10 — 12 тысяч новых случаев заражений. Россия по этому показателю находится на четвертом месте. В нашей стране каждый день врачи диагностируют коронавирус в среднем в 8 тысячах случаев.

# Страна Количество заразившихся Количество новых диагнозов Количество смертей Количество вылечившихся 1 США 2,142,224 +25,302 117,527 854,106 2 Бразилия 850,796 +20,894 42,791 427,610 3 Индия 321,626 +12,023 9,199 162,326 4 Россия 520,129 +8,706 6,829 274,641 5 Чили 167,355 +6,509 3,101 137,296