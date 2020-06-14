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Пятерка стран, в которых пандемия еще бушует

, 18:45 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Пятерка стран, в которых пандемия еще бушует
Индия в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Avishek Das

Россия пока входит в пятерку стран, где эпидемия коронавируса еще не закончилась. Таковы данные ресурса Worldometers.

Эта пятерка составлена по количеству новых диагнозов, установленных накануне. Первое и второе место занимают США и Бразилия. Эти две страны каждый день соперничают друг с другом. Но в Соедиенных Штатах ситуация выглядит лучше. Там среднестатистическое количество новых диагнозов колеблется в пределах 20 — 25 тысяч. Время от времени этот показатель опускается до 18 тысяч.

В Бразилии количество новых диагнозов балансирует в пределах 25 — 30 тысяч. Иногда верхний предел оказывается вышел. Накануне бразильские врачи установили почти 21 тысячу новых случаев заражений. Но судя по установившемуся тренду в ближайшие дни Бразилия может установить новый рекорд.

Индия опережает Россию по количеству новых диагнозов. Индийские врачи теперь устанавливают по 10 — 12 тысяч новых случаев заражений. Россия по этому показателю находится на четвертом месте. В нашей стране каждый день врачи диагностируют коронавирус в среднем в 8 тысячах случаев.

 

#

Страна

Количество заразившихся

Количество новых диагнозов

Количество смертей

Количество вылечившихся

1

США

2,142,224

+25,302

117,527

854,106

2

Бразилия

850,796

+20,894

42,791

427,610

3

Индия

321,626

+12,023

9,199

162,326

4

Россия

520,129

+8,706

6,829

274,641

5

Чили

167,355

+6,509

3,101

137,296

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