Пятерка стран, в которых пандемия еще бушует

Россия пока входит в пятерку стран, где эпидемия коронавируса еще не закончилась. Таковы данные ресурса Worldometers.
Эта пятерка составлена по количеству новых диагнозов, установленных накануне. Первое и второе место занимают США и Бразилия. Эти две страны каждый день соперничают друг с другом. Но в Соедиенных Штатах ситуация выглядит лучше. Там среднестатистическое количество новых диагнозов колеблется в пределах 20 — 25 тысяч. Время от времени этот показатель опускается до 18 тысяч.
В Бразилии количество новых диагнозов балансирует в пределах 25 — 30 тысяч. Иногда верхний предел оказывается вышел. Накануне бразильские врачи установили почти 21 тысячу новых случаев заражений. Но судя по установившемуся тренду в ближайшие дни Бразилия может установить новый рекорд.
Индия опережает Россию по количеству новых диагнозов. Индийские врачи теперь устанавливают по 10 — 12 тысяч новых случаев заражений. Россия по этому показателю находится на четвертом месте. В нашей стране каждый день врачи диагностируют коронавирус в среднем в 8 тысячах случаев.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество новых диагнозов
|
Количество смертей
|
Количество вылечившихся
|
1
|
США
|
2,142,224
|
+25,302
|
117,527
|
854,106
|
2
|
Бразилия
|
850,796
|
+20,894
|
42,791
|
427,610
|
3
|
Индия
|
321,626
|
+12,023
|
9,199
|
162,326
|
4
|
Россия
|
520,129
|
+8,706
|
6,829
|
274,641
|
5
|
Чили
|
167,355
|
+6,509
|
3,101
|
137,296