В Бразилии от коронавируса умирают больше тысячи человек в день

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12 июня 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Больше тысячи человек в день умирают от коронавируса. Такова среднесуточная статистика в Бразилии. Данные приводит ресурс Worldometers.

Накануне за сутки в Бразилии умер 1261 человек из заразившихся коронавирусом. До этого тревожная статистика зафиксировала 1300 смертей. А еще за день до этого количество смертей составило 1185 человек. Это нынешний среднесуточный показатель.

Сейчас Бразилия находится на втором месте коронавирусной статистики. Она уступает только Соединенным Штатам.

В лидеры Бразилия вырвалась в короткое время. Теперь пандемия там бушует в полную силу.