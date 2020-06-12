В Бразилии от коронавируса умирают больше тысячи человек в день

Больше тысячи человек в день умирают от коронавируса. Такова среднесуточная статистика в Бразилии. Данные приводит ресурс Worldometers.
Накануне за сутки в Бразилии умер 1261 человек из заразившихся коронавирусом. До этого тревожная статистика зафиксировала 1300 смертей. А еще за день до этого количество смертей составило 1185 человек. Это нынешний среднесуточный показатель.
Сейчас Бразилия находится на втором месте коронавирусной статистики. Она уступает только Соединенным Штатам.
В лидеры Бразилия вырвалась в короткое время. Теперь пандемия там бушует в полную силу.