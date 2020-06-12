Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Бразилии от коронавируса умирают больше тысячи человек в день

, 22:50 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Бразилии от коронавируса умирают больше тысячи человек в день
антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Больше тысячи человек в день умирают от коронавируса. Такова среднесуточная статистика в Бразилии. Данные приводит ресурс Worldometers.

Накануне за сутки в Бразилии умер 1261 человек из заразившихся коронавирусом. До этого тревожная статистика зафиксировала 1300 смертей. А еще за день до этого количество смертей составило 1185 человек. Это нынешний среднесуточный показатель.

Сейчас Бразилия находится на втором месте коронавирусной статистики. Она уступает только Соединенным Штатам.

В лидеры Бразилия вырвалась в короткое время. Теперь пандемия там бушует в полную силу.

Общество

Мурашко призвал россиян к готовности поменять планы в этом году из-за коронавируса

Мурашко призвал россиян к готовности поменять планы в этом году из-за коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян быть готовыми поменять планы на отпуск из-за коронавирусной инфекции, из-за распространения которой в регионах вводились режимы самоизоляции.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью