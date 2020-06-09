В каких странах больше всего вылечиваются от коронавируса

Больше всего от COVID-19 вылечилось в Соединенных Штатах. На втором месте Бразилия. На третьем Россия — таковы данные ресурса Worldometers.
Соединенные Штаты оказались впереди всей планеты и по количеству вылечившихся. Там справились с коронавирусом 773 480 человек. В Бразилии этот показатель составил 325 602 человека. Она на втором месте. Третье место занимает Россия. В нашей стране вылечились 230 688 человек.
Но это абсолютные показатели. Они номинальны. Если разбирать соотношение выздоровевших, получится, что в России медицина лучше. В нашей стране заразились 476 658. Если разделить это число на количество выздоровевших, получится процентное соотношение 2,06. Грубо говоря, с болезнью справился почти каждый второй заболевший.
В Бразилии тот же показатель составляет 2,18, а в США он почти 2,62.
На ситуации с коронавирусом могут сказываться нынешние протесты. Но как показывает статистика. Это не соответствует действительности. До протестов американские медики каждый день диагностировали 25 — 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас этот уровень опустился до 18 — 19 тысяч.
|
#
|
СТРАНА
|
КОЛ-ВО ЗАРАЗИВШИХСЯ
|
ВЫЗДОРОВЕЛО
|
1
|
США
|
2,026,493
|
773,480
|
2
|
БРАЗИЛИЯ
|
710,887
|
325,602
|
3
|
РОССИЯ
|
476,658
|
230,688
|
4
|
ГЕРМАНИЯ
|
186,205
|
169,600
|
5
|
ИТАЛИЯ
|
235,278
|
166,584