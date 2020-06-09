В каких странах больше всего вылечиваются от коронавируса

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9 июня 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Больше всего от COVID-19 вылечилось в Соединенных Штатах. На втором месте Бразилия. На третьем Россия — таковы данные ресурса Worldometers.

Соединенные Штаты оказались впереди всей планеты и по количеству вылечившихся. Там справились с коронавирусом 773 480 человек. В Бразилии этот показатель составил 325 602 человека. Она на втором месте. Третье место занимает Россия. В нашей стране вылечились 230 688 человек.

Но это абсолютные показатели. Они номинальны. Если разбирать соотношение выздоровевших, получится, что в России медицина лучше. В нашей стране заразились 476 658. Если разделить это число на количество выздоровевших, получится процентное соотношение 2,06. Грубо говоря, с болезнью справился почти каждый второй заболевший.

В Бразилии тот же показатель составляет 2,18, а в США он почти 2,62.

На ситуации с коронавирусом могут сказываться нынешние протесты. Но как показывает статистика. Это не соответствует действительности. До протестов американские медики каждый день диагностировали 25 — 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас этот уровень опустился до 18 — 19 тысяч.

# СТРАНА КОЛ-ВО ЗАРАЗИВШИХСЯ ВЫЗДОРОВЕЛО 1 США 2,026,493 773,480 2 БРАЗИЛИЯ 710,887 325,602 3 РОССИЯ 476,658 230,688 4 ГЕРМАНИЯ 186,205 169,600 5 ИТАЛИЯ 235,278 166,584