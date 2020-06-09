«Долой рабство и дискриминацию». Афроамериканцы требуют справедливости от властей США и расплаты за многовековое рабство

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9 июня 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Убийство Джорджа Флойда привело к самым непредсказуемым последствиям. О таком не думали даже бывалые аналитики, работавшие с американским обществоведением. От банальной справедливости и жестокого наказания полицейского убийцы от протестующих стали звучать самые неуместные требования. Афроамериканцы потребовали от властей извиниться за многовековое рабство и угнетение.

По словам оппозиционеров, темнокожее население в США всё ещё притесняется и подвергается дискриминации. Афроамериканцам даётся куда меньше привилегий, чем белому населению. Различие идёт даже в уровне доходов. ФРС подсчитал, что стоимость активов в белых семьях составляет примерно 170 тыс. долларов США, в то время как в чёрных – в 10 раз меньше (только 17 тыс. долларов). Эти подсчёты были опубликованы ещё в 2016 году. Темнокожие считают себя самыми притесняемыми жителями Америки, хотя при этом государство старается обеспечивать абсолютно всех своих граждан всем необходимым. Правительство США официально так и не извинилось перед афроамериканцами за все притеснения в прошлом.

Звучат и требования о сбавлении темпов в финансировании полицейских. Участники акций всё чаще и чаще говорят о том, что власти должны прекратить вкладывать все имеющиеся ресурсы в силовые структуры. Некоторые даже вовсе заявляют, что Америка может просуществовать и без полиции. Протестующие требуют, чтобы больше ресурсов шло на финансирование американского населения. По словам некоторых оппозиционеров, гражданские дружины вполне могут заменить любые полицейские структуры.

Однако не обходится и без «перегибания палок». Некоторые темнокожие дошли до открытых угроз правительству. Многие полицейские и даже представители властей присоединялись к акции «извинения» и вставали перед афроамериканцами на колени. Но всё же не только афроамериканцы подвергались притеснению. Не стоит забывать о том, что в старые времена рабство было вполне популярным явлением. К тому же какую ответственность могут нести нынешние власти за дела их пращуров, которые уже давно умерли?

Во время протестов зазвучали требования о грядущих выплатах, предназначенных исключительно темнокожему населению. Один из афроамериканских миллиардеров по имени Роберт Джонсон тоже поддержал подобные идеи. Он даже озвучил точную компенсацию за угнетение в размере 14 триллионов долларов. «Прошло больше 200 лет рабства», - говорил Джонсон в беседе с журналистами, «И за все эти годы никакой компенсации. Только одни отказы». Миллиардер считает, что выплаты темнокожим могут пойти на развитие «чёрного» бизнеса и хорошо простимулировать экономику страны.