В России расизма нет, а «обезьяны» есть. И унижаться полиция перед ними не собирается

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Пока полицейские всего мира встают на колени в знак солидарности с движением #BlackLivesMatter и отдают дань памяти погибшим от беспредела правоохранительных органов, российские стражи порядка называют это унижением и шпыняют афроамериканцев с горделивым «обезьяна» на устах.

Штаты погрязли в протестах, потому что больше не могут терпеть беззаконие. Основной тезис – демократия. У нас она работает из ряда вон плохо (если только на бумажках) и доказательства этому находятся изо дня в день. Чтобы разобраться перенесемся на пару недель назад.

В конце мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который пытался расплатиться фальшивыми купюрами в магазине, убил полицейский. Видео с задержанием мужчины слили в сеть. Что мы на нем увидели? Полицейский вместо того, чтобы надеть на Флойда наручники и отвезти в отдел, повалил его на землю лицом вниз, прижал его шею коленом и стал заполнять бумаги и зачитывать его права. Длилось это дело чуть больше восьми минут. В это время Джордж хватал воздух ртом, пытался вырваться и повторял, что не может дышать. В конце концов он потерял сознание. Очевидцы потребовали оказать помощь: «Да проверьте же наконец его пульс! Вы разве не видите, что он без сознания?» — кричали рядом. Другой патрульный подошел и проверил. Скорую вызвали, а спустя время Флойд скончался в реанимации. Люди вышли на улицы.

На следующей день чернокожие всего Миннеаполиса забросали камнями участок, в котором работали те самые копы. Добились и увольненья полицейских, но разве кому-то от этого стало легче? Протестующие остановиться не смогли, а штаты по цепному механизму восстали. Люди массово вышли на улице скандируя: «Я не могу дышать», стали громить здания, поджигать дома и машины. Полиция, разумеется, ответила: слезоточивым газом, световыми гранатами, и задержаниями. Поначалу. Что теперь?

Вся страна уже несколько недель охвачена беспорядками, но вот что поражает… Большая часть полиции Америки оказалась прежде всего гражданами своей страны. Они отказались действовать против протестующих. Бойцы Нацгвардии штата Теннесси, например, сложили оружие и щиты перед толпой. Так же поступила Нацгвардия Миннесоты, обратившись с примирительной речью к демонстрантам со ступеней Капитолия в городе Сент-Пол, и сотрудники управления полиции Санта-Круса в Калифорнии. Шерифы многих штатов и округов (например Дженесси) присоединились к протесту и вышли на марши вместе с митингующими.

В Массачусетсе начальник полиции Вебстера лег вместе со своими подчиненными на землю так же, как погибший Джордж Флойд. Рядом с ними стояла табличка с надписью «Я не могу дышать».

Митингующие аплодировали, благодаря стражей порядка за солидарность и участие. «Как только офицеры опустились на колени, выражения лиц протестующих сразу изменились. Мужчины и женщины плакали, а потом подошли к полицейским, чтобы пожать им руки», — писала в своем Facebook жительница города Фейетвилл, штат Северная Каролина, Мимамо Моника.

Протесты после таких жестов со стороны полиции тут же прекращались. Митингующие обнимались с представителями власти и мирно расходились.

И пока американцы борются за равноправие под эгидой «Black Lives Matter» или «Жизни черных важны» (прим. ред. — активисты, выступающие против насилия в отношении чернокожего населения), доказывая то, что полиция все-таки на стороне закона, который обеспечивает гражданам их права и свободы по-настоящему, россияне в очередной раз демонстрируют что-то невообразимое.

В общем, посмотрели у нас на то, как полиция «гнется» под народ и тут же провозгласили это безобразием. Не общественность провозгласила, а гордые правоохранители. Как заявил председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, «все эти унижения абсолютно неверны». «Полиция должна четко следить за законом, а какой же ты тогда полицейский, если встаешь на колени? Если ты хочешь выразить свое возмущение, голосуй за президента и выполняй свои функции и обязанности как положено по закону».

А в России-то по закону, господин Пашкин? Законно вот, например, это видео:





Афроамериканца тут доблестная Росгвардия нарекает «обезьяной» и угрожает «от*****ть» (по-человечески – побить). Остановили, кстати, за то, что нет пропуска. Задержанный, по сообщению очевидцев, просил выписать ему штраф, сопротивления не оказывал. Единственное: просил не трогать его (уже после того, как получил несколько толчков от полицейских), потому что он не убегает.

Получается, такое вот отношения к гражданам – по закону? Может, разные у нас с вами законы, товарищ Пашкин? Или на наших полицейских по их собственному же разрешению законы не распространяются (что на правду похоже куда больше), они ведь птицы важные, не пальцем деланные. Кто эти негры, чтобы у них полицаи прощения просили? Колени только униженные приклоняют! Ой, или нет? Рассказываем для особо отдаленных.

Преклонение колена – это выражение солидарности. Как знак протеста жест популяризировал Колин Каперник – бывший квотербек клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс». Перед началом игр сезона в 2016 году, когда заиграл гимн США, спортсмен не встал (как это принято), а опустился на одно колено. На это обратили внимание тут же, а Каперник сказал: «Я отказываюсь вставать в честь флага страны, которая угнетает своих темнокожих граждан». Это был знак солидарности с движением Black Lives Matter. К этой одиночной акции тогда присоединилось несколько сотен игроков НФЛ. Особенно после того, как Трамп потребовал от руководства лиги уволить Колина.

А теперь еще на минуточку вернемся к США. Вот как объяснил свои действия на телеканале ABC шериф округа Дженесси Крис Суонсон, который приказал сотрудникам присоединиться к демонстрантам во Флинте: «Я знал, что преимущества значительно перевешивают риски. И когда ты на деле доказываешь, что ты имеешь в виду — мол, я готов стать беззащитным, встать в один ряд с вами и показать, что я хочу быть частью решения проблемы, — перемены происходят прямо на глазах».

Суонсон добавил: «Общество доверяет нам, поэтому мы не можем просто сидеть и ничего не делать: нам нужно показать, что мы готовы выслушать людей и откликнуться на их призыв».

Это называется «community policing», дорогие друзья. Это значит, что полиция и народ – вместе. Они работают на благо друг друга, а не просто «реагируют». И очень хочется надеяться, что Россия к этой модели когда-нибудь придет. Хотя мне лично, верится в это с трудом. Потому что безоговорочное чувство, которое каждый россиянин хоть раз испытал в отношении полиции – не единение, а страх.

Редакция «АН» не призывает к беспорядкам и не одобряет радикализма в Соединенных Штатах Америки. Мы просто хотим показать вам, к чему приводит угнетение и безразличие. Хотим, чтобы каждый из вас всерьез задумался над тем, кто же все-таки человек человеку и кем нам хотелось бы друг для друга быть.