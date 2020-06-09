Чёрная революция в США: русские выводы

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 июня 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели», Сергей Рязанов, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

«Может ли советский учёный за счёт годовых накоплений купить себе автомобиль?» – спросил «Голос Америки» у «Армянского радио». Последовал ответ: «А у вас негров вешают!»

Этот анекдот времён «застоя» поразительно актуален: медиа-соловьи российской власти не упустили повода вознегодовать насчёт бесчеловечности американской полиции в связи с убийством негра Д. Флойда, заодно выставляя нашу полицию образцом корректности. Однако есть огромное «но». Беспорядки, вспыхнувшие после убийства, не пользуются в российском информационном официозе явной поддержкой. И дело не только в том, что рекламирование какого-либо протеста может поспособствовать протестам у нас в стране. Но и в том, что за постсоветское время русские стали ассоциировать себя с белым населением чужих и даже не очень дружественных государств, которые, как Россия, имеют дело с внутренней этнической неоднородностью.

Ты виноват уж тем…

Споры о том, сопротивлялся Флойд белым копам при задержании или не сопротивлялся, говорят ли о нём совершённые прежде преступления как об опасном человеке и может ли всё это служить оправданием для копов, – эти споры имеют смысл только в судебном процессе. В общественно-политической плоскости они смысла не имеют. Будь этот случай единственным поводом для чёрного недовольства, никаких беспорядков бы не случилось.

Много ли таких поводов? Хоть отбавляй.

Работодатель предпочитает брать на работу белых. Что государству с этим делать? Применить позитивную дискриминацию (почему это не называют «позитивным расизмом»?). Сказано – сделано, ввели квоты для чёрных. Но сверх квот работодатель упорно нанимает белых. По-видимому, он латентный расист, однако доказать это трудно, поскольку его критерии отбора соискателей – внутренние. Прозрачнее дело обстоит с государственными вакансиями, на которые сдают экзамен. Наняли четырёх белых и одного чёрного. Почему одного чёрного? Потому что квота. Он сдал экзамен хуже белого претендента, но получил должность. Соответственно, другие чёрные соискатели сдали экзамен ещё хуже. Кто в этом виноват? Белые.

То же самое с колледжами и университетами. Гранты на бесплатное высшее образование выдаются в основном чёрным, но этого мало. Ты родился в чёрном квартале, куда высокообразованный человек и зайти-то боится, не то что работать учителем в твоей школе и пробуждать в тебе интерес к знаниям. Вокруг тебя сплошь чёрные ребята, которые зазывают курнуть косячок, подцепить bitch («сучку»), пострелять из нового ствола, грабануть очередного «снежка» – словом, быть нормальным пацаном, а не как эти белые неженки. Чёрному трудно вырваться из чёрного общества – к кому же претензии? Конечно же, к белым.

Белые привезли сюда твоих предков из родной Африки и несколько сотен лет держали твой народ в неволе и бесправии. Факт. Уедешь ли ты в Африку, если белые вдруг дадут тебе денег на приобретение там жилья и вдобавок на пару лет безбедной жизни? Нет, ведь там несравнимо хуже. Потому что белый Запад вредит чёрным странам, поставляет оружие, чтобы африканцы убивали друг друга, вели постоянные войны. Там настолько плохо, что африканцы массово бегут в расистские США.

В общем, куда ни кинь – всюду клин. Белые виноваты направо и налево.

Научный диагноз

Как американцам решить расовый вопрос? Давать бесплатное высшее образование не только самым активным и способным чёрным, как сейчас, а всем желающим? Точечно расселить их в благополучных белых кварталах? Выплачивать безусловный базовый доход? Устраивать по телеку не только идеологическую, но и просто порку неполиткорректных белых? Всё это из области фантастики. Но мы обратимся не к фантастике, а к науке.

В 2011 году финский учёный-политолог Тату Ванханен, профессор Университета Тампере, издал книгу «Этнические конфликты: их биологические корни в этническом фаворитизме». В 2014 году она вышла в нашей стране на русском языке, но не была должным образом замечена.

Первопричиной любого конфликта является борьба за ограниченные ресурсы, но почему так часто конфликты канализируются по этническим линиям? Из-за этнического фаворитизма, то есть предпочтения людей своего этноса людям чужого, которое обусловлено биологическим эволюционным механизмом, уверен профессор. В отличие от многих гипотез гуманитарной области, его гипотеза проверена расчётами. Ванханен протестировал её на 176 государствах с населением более 200 тыс. человек на 2010 год.

Учёный вводит такую переменную, как этническая неоднородность страны (ЭН). Она соответствует обратному проценту крупнейшей этнической группы в государстве. Чем меньше крупнейшая этническая группа, тем выше ЭН. Например, в России, где русские составляют 80%, ЭН равняется, соответственно, 20. Со Штатами сложнее, поскольку статистически латиноамериканцы приплюсовываются к белым, но в действительности представляют собой отдельную этническую группу и в общественно-политической жизни классифицируются как цветные. Евроамериканцы составляют 61% населения США – соответственно, ЭН можно охарактеризовать в размере 39 (латиносы составляют 17% населения, чёрные – 13%, плюс есть группы поменьше).

Наряду с ЭН профессор использует ещё несколько переменных, которые гипотетически могут служить объяснением внутренних этнических конфликтов: ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, индекс развития человеческого потенциала и индекс демократизации. Сопоставив все эти данные с уровнем внутренней этнической напряжённости государств, Ванханен пришёл к тому, что в наибольшей и «удивительно высокой» степени напряжённость коррелирует именно с ЭН. Если быть точным, этническая неоднородность объясняет 66% вариации оценки конфликтов, а другие упомянутые факторы – лишь от 6% до 16%.

Как и подобает дотошному учёному, Ванханен на этом не остановился и пошёл дальше: рассчитал, насколько каждый прочий фактор (ВВП, человеческое развитие и демократизация) увеличивает объяснимость уровня конфликтов при сочетании с ЭН. Оказалось, увеличивают крайне незначительно – от 1% до 4%. «Уровень этнической неоднородности является несравненно лучшей объясняющей переменной. Различные конфликты интересов в этнически разделённых обществах часто превращаются в этнические конфликты достаточно независимо от других социальных, политических, культурных и экономических обстоятельств», – заключает профессор. Проще говоря, этнические конфликты тем сильнее, чем выше неоднородность, и почти не зависят ни от уровня жизни, ни от интеллекта, ни от развитости демократии.

«Этнические разделения тем существеннее, чем больше генетические расстояния между группами. Языковым разделениям обычно тысячи или, как минимум, сотни лет. Старым религиозным разделениям, как минимум, сотни лет. Этнические разделения на основе расы генетически самые глубокие, так как могут иметь возраст в десятки тысяч лет. Чем больше генетическое расстояние, тем значимее этнический фаворитизм. Поскольку правила этнического фаворитизма запечатлены эволюцией в наших генах, вряд ли можно искоренить эту модель поведения из человеческой природы», – отмечает Ванханен.

В качестве мер, которые могут снижать интенсивность конфликтов, учёный предлагает поощрение межэтнических браков и развитие демократических институтов, однако оговаривается: «Результаты нашего анализа лишь в ограниченной степени поддерживают надежды на демократический этнический мир. Непривилегированные этнические группы не всегда удовлетворяются уступками доминирующих».

Вывод для США (и для всего мира) крайне печален: конфликты можно сглаживать и замораживать, но избавиться от них невозможно. Как представляется, американский расовый кризис обусловлен ещё и тем, что в ведущих университетах США на протяжении десятилетий белым студентам внушается не только чувство вины, но и ментальное самоотрицание. Этот декларируемый в медиа этномазохизм белой элиты разогревает настроения цветных. Кстати, в университетах для среднего класса таких проявлений гораздо меньше, и данный факт не позволяет сводить по-марксистски события в Америке к классовому неравенству. Средний класс в основном против чёрной революции, огромная часть элиты – за.

На чужих ошибках

Какие уроки обязана извлечь Россия?

Одной из важнейших задач правительства должно стать сохранение или даже усиление высокой этнической однородности страны (и не из каких-нибудь националистических соображений, а из самых что ни на есть антирасистских, то есть во избежание конфликтов). Повышенную рождаемость, которую демонстрируют мусульманские и буддистские регионы РФ, необходимо уравновесить всесторонней поддержкой рождаемости в остальных регионах. Всем иностранным гражданам, родным языком которых является русский и которые могут подтвердить это при тестировании, нужно создать условия для упрощённого получения гражданства и трудоустройства. Выдача гражданства прочим иностранцам, напротив, должна быть строго обоснованной и обуславливаться их высокой квалификацией и профессиональной уникальностью.

Расхожую идею о том, что убыль населения РФ может быть компенсирована инокультурными мигрантами, должны на государственном стратегическом уровне признать опасной как чреватую новыми этническими конфликтами и распадом страны. В противовес деятельности националистических гуманитарных интеллигенций некоторых регионов необходимо просвещать граждан, в особенности студентов, насчёт мирного исторического формирования нашей полиэтнической государственности. Преступления советской власти против малых народов РФ не могут рассматриваться отдельно от преступлений против государствообразующего русского народа – в обучении нужно всячески подчёркивать тот факт, что русские не тождественны большевизму и являются одой из наиболее пострадавших от него национальностей.

Страхи москвичей и петербуржцев, что в результате пандемии и вызванного ею кризиса гастарбайтеры будут массово грабить горожан, – тревожный звонок, и нельзя оставить его без внимания. Крупный бизнес и государственные учреждения вроде ЖЭКов в состоянии не экономить на зарплатах и нанимать не мигрантов, а граждан. В то же время необходимость создания рабочих мест в регионах получила дополнительное обоснование: это предотвратит концентрацию российских нацменьшинств в двух столицах.

Общий урок, который стоит извлечь человечеству, впечатлённому событиями в США, можно сформулировать так: на смену модненькой идеологии «мира без границ» и «отмирания национальностей» должны прийти рациональные соображения насущного покоя, этнической стабильности и достаточной для этого однородности. При переселении людских масс (из более проблемных стран в более благополучные) проблемы мигрируют вместе с людьми и в результате преумножаются. Чрезмерный перегиб маятника в сторону толерантности опасен тем, что его последующее обратное движение окажется столь же радикальным. Второго подъёма нацизма мир может не пережить.