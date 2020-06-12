От коронавируса умерли больше 420 тысяч человек

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июня 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество смертей от коронавируса больше 420 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Общепланетная статистика на 12 июня выглядит следующим образом. Коронавирусом заразились 7 630 788 человек. Вылечились 3 863 809 человек. Умерли — 424 472 человека.

Соединенные Штаты традиционно на первом месте. На долю этой страны приходится примерно треть всех случаев заражений COVID-19. Американские врачи уже выявили 2 090 542 случая инфицирования.

На втором месте Бразилия. Там поставлено 805 649 диагнозов. Россия занимает третью строчку. В нашей стране выявлено 511 423 случая заражений. Накануне уже сообщалось о том, что российская статистика перевалила отметку в полмиллиона заразившихся.

Четвертое место коронавирусной статистики занимает Индия. Пандемия усилилась в этой стране не так давно. Развитие эпидемии шло очень быстро. На четвертое место Индия вышла в очень короткое время.