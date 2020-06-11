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Количество заразившихся коронавирусом превысило 7,5 миллионов

, 20:38 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Количество заразившихся коронавирусом превысило 7,5 миллионов
фото: pixabay.com

Пандемия набирает новую силу. Заразившихся уже больше 7,5 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Количество заразившихся коронавирусом уже составляет 7 536 419 человек. Умерли 421 244, вылечились 3 819 858 человек.

Соединенные Штаты лидируют в коронавирусной статистике. На втором месте Бразилия, на третьем — Россия.

Четвертое место занимает Индия. В этой стране эпидемия начала набирать обороты в последние дни.

О том, что заразившихся станет больше 7,5 миллионов, было известно несколько часов назад. Тревожная статистика приближалась к обозначенному уровню. Но тогда еще не было данных из Индии, Бразилии и США.

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