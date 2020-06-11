Индия установила новый рекорд в коронавирусе

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июня 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Индия в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Avishek Das

За минувшие сутки в Индии заразились больше 12 тысяч человек. Это рекорд для страны. Таковы данные ресурса Worldometers.

Кривая индийской статистики пандемии установилась в вертикальном положении. Местные врачи накануне установили 12 375 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд для страны.

В середине мая Индия еще балансировала в районе 4 — 5 тысяч новых ежедневных диагнозов. Но к началу июня индийская эпидемия вышла на уровнеь 7 — 8 тысяч заболеваний каждый день. Теперь среднестатистический уровень для Индии — от 10 до 12 новых случаев заражения COVID-19.

Пока в Индии насчитывается 287 679 заразившихся. Умерли 8 115, а вылечились 141 119 человек. Эта страна находится на 6 месте. Но в ближайшее время она может перебраться сразу на четвертое место. В коронавирусной статистике Индия уступает Испании, Великобритании, России, Бразилии и США.

Испанские врачи теперь фиксируют 200 — 300 новых случаев заражений каждый день. В Великобритании этот показатель балансирует на уровне 1 — 1,5 тысяч новых диагнозов. Минздрав официального Лондона зарегистрировал 290 143 случаев заражений коронавирусом. Если статистика сохранится в существующем тренде, то по итогам 11 июня в Великобритании будет насчитываться больше 291 тысячи заразившихся. В Индии этот показатель может составить больше 297 тысяч. Это значит Индия займет 4 место.

Сейчас на планете насчитывается почти 7,5 миллионов заразившихся коронавирусом. Из них больше половины уже вылечились — около 3,8 миллионов.