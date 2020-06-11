Коронавирусом заразились почти 7,5 миллионов человек

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11 июня 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Количество заразившихся COVID-19 в ближайшее время превысит отметку в 7,5 миллионов человек. Судя по данным ресурса Worldometers это может произойти к вечеру 11 июня.

На момент написания текст заразившихся коронавирусом насчитывалось 7 477 997 человек. Еще не были обработаны данные из Бразилии и Соединенных Штатов. Да и официальный Дели еще только начал публиковать свою статистику.

Лидером коронавирусной таблицы остаются Соединенные Штаты. Там заразившихся 2 066 401 человек. На втором месте Бразилия с 775 184 инфицировавшимися. Накануне в Бразилии заразились 33 100 человек. Когда бразильские медики обнародуют данные по итогам суток и если они будут такие же, как вчера, мировая коронавирусная статистика превысит отметку в 7,5 миллионов человек.

Судя по наметившейся тенденции, первенство может перейти к Бразилии. Американские медики когда-то каждый день устанавливали по 20 — 25 тысяч новых случаев заражения. Теперь этот показатель снизился до уровня 18 — 20 тысяч. Вчера в США заразились 20 852 человека. То есть в Бразилии на 13 тысяч больше.

Еще одной страной, в которой пандемия набирает обооты в последнее время, стала Индия. Накануне там заразились коронавирусом 12 375 человек. Это новый рекорд для страны.

В России ситуация находится под контролем. Специалисты ВОЗ пытаются разобраться почему в нашей стране низкий уровень смертности от коронавируса. В Кремле объяснение уже найдено.