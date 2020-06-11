Коронавирус 11 июня: В ВОЗ объяснили низкую смертность в России, кому не грозит COVID-19

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11 июня 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 11 июня в мире зафиксирован 7 458 921 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 778 218 человек, скончались – 419 020.

– В России статистика смертности по коронавирусу «необычная» и «сложная для понимания». Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. По его словам, низкая смертность от коронавируса в России может объясняться большим охватом тестирования. В ситуациях, когда проверяются много людей, можно наблюдать «относительно низкий уровень смертности. Но будет важно, чтобы Россия оценила то, как проводится сертификация на смерть от COVID-19, чтобы быть уверенным, что это делается аккуратно и должным образом», – сказал он.

– Последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает. Это даёт надежду, что второй волны пандемии осенью не будет, заявил РИА Новости итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi). «Ещё в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому», – рассказал профессор.

– В России 650 тыс. человек протестировано на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Легче всего иммунитет к инфекции вырабатывается у детей. «Процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет - почти 20%, у людей от 18 до 64 лет — это 14%, а 65 лет и старше — всего 11%», — объяснила она на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом. При этом главный санитарный врач заметила, что вирус навсегда останется с нами и отметила высокое качество тестирования, которое выявляет ежедневно 40-45% бессимптомных носителей вируса SARS-CoV-2.

– Российский стартап «Третье мнение» создал алгоритм, который по компьютерной томографии определяет, есть ли у пациента коронавирус и инфекционная пневмония. «У нас есть стартап, в котором мы участвуем как акционеры. Ребята сделали алгоритм, позволяющий определять по компьютерной томографии, есть COVID-19 у пациента или нет, инфекционная пневмония это или нет. Они сидели в инфекционной больнице и анализировали снимки, прямо на передовой», – рассказала директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Алла Канунникова.

– На США приходится более четверти всех выявленных случаев заражения в мире. Количество заболевших растет на фоне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Однако вице-президент США Майк Пенс заявил, что в течение двух недель с начала протестов власти не наблюдают роста новых случаев заражения. Он добавил, что многие участники акций используют маски и пытаются в какой-то мере соблюдать социальную дистанцию.