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Песков заявил, что в Кремле не удивляются низкой смертности от COVID-19

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

Песков заявил, что в Кремле не удивляются низкой смертности от COVID-19
Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят ничего необычного в том, что в стране фиксируется малое количество смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.

Песков отметил, что Российские ведомства в случае необходимости готовы будут представить Всемирной организации здравоохранения подробную статистику и разъяснить все спорные моменты.

«В Кремле не считают необычными данные о низкой смертности в РФ от COVID-19, Роспотребнадзор готов разъяснить их ВОЗ… Я все-таки надеюсь, что наши эпидемиологи дадут соответствующее разъяснение», - заявил Песков.

АБ

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