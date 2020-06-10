Песков ответил на слова Лукашенко о «российских олигархах»

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10 июня 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что «российские олигархи» якобы причастны к финансированию «радикальной белорусской оппозиции».

Песков подчеркнул, что олигархами считаются бизнесмены, которые имеют политические устремления и деньги для влияния на политику.

«Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе», - отметил Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что во время выборов президента Белоруссии могут начаться «побоища на площади».