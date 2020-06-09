Лукашенко заговорил о «побоищах» на выборах

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9 июня 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба президента Белоруссии

фото: Александр Лукашенко, Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время выборов главы государства могут начаться «побоища на площади», организаторами которых станут «боевики». По его словам, представители инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов, а также призывают к этому общество.

«Сценарий прошлых дней, недель и месяцев вы знаете. Никто не расслабляется. Все понимают, что придумают что-то новое … сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для "раскачивания ситуации" и дестабилизации общественно-политической обстановки" … потом они сформируют команды и группы боевиков», - высказал он.

Лукашенко отметил, что не допустит раскола в обществе и предпримет меры для «сохранения мира и стабильности» в республике.