Оппозиция пригрозила Лукашенко тапочками

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1 июня 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Белоруссии проходят протесты и акции против действующего руководства. На улицы выходят тысячи людей с требованием освободить задержанного блогера Сергея Тихановского. Он обещал отстранить главу государства Александра Лукашенко от власти по армянскому сценарию. В стране задержали и других оппозиционных политиков и активистов.



Очень много пикетов проходит в поддержку супруги Сергея Тихановского – Светланы. Она участвует в президентской гонке вместо своего мужа, который ранее планировал побороться за пост президента Белоруссии. Сбор подписей в поддержку Светланы постоянно перерастает в акцию против Александра Лукашенко. Президент обвинил Тихановского в нападении на полицейских, в результате чего он и был арестован. По закону оппозиционеру грозит до шести лет тюрьмы.



Бывший помощник Лукашенко Валерий Цепкало считает, что один человек не должен находиться у власти больше двух сроков. Действующий глава руководит страной уже двадцать шесть лет. Он не знает, как живёт простой народ, какие у него проблемы, - рассказывает Цепкало.



Экс-банкир Виктор Бабарико назвал задержание Тихановского провокацией. Люди в штатском продолжают арестовывать оппозиционных политиков во всех регионах страны. Лукашенко опасается влияния оппозиционных сил в период предвыборной кампании, поэтому их арест выступает для него оптимальным вариантом обеспечения безопасности своего нахождения у власти.



