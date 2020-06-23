В США начали испытывать коронавирусную вакцину на людях

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23 июня 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: FOX NEWS

фото: pixabay.com

Американские медики приступили к испытанию вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщил телеканал FOX NEWS.

Институт Пирбрайта совместно с Оксфордским университетом, похоже, вплотную приблизились к созданию вакцины от коронавируса. Там приступили к тестированию опытного образца на людях. Первые опыты показали высокие результаты.

«Эти результаты выглядят обнадеживающими», — заявил директор института Пирбрайта Брайан Чарльстон: «Введение двух инъекций одной и той же вакцины повышает реакцию антител, которые могут нейтрализовать вирус, но именно реакция у людей является важной».

Вакцины уже были испытаны на свиньях. Они уже дали положительный результат.

По словам медиков, две инъекции работают по следующей схеме. Первая помогает иммунной системе распознать вирус. Вторая усиливает «имунный ответ». Антитела начинают вырабатываться уже после первой прививки. На это уходит 14 дней.

А тем временем пандемия продолжает бушевать на планете. Количество заразившихся уже превысило 9 миллионов человек. В среднем за один сутки заражаются больше 140 тысяч человек.