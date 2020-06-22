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Коронавирусом заразились больше 9 миллионов человек

, 17:28 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заразились больше 9 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило 9 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

Сейчас коронавирусом заражены уже 9 080 795 человек. Умерли 471 306, вылечились 4 863 103 человека.

На первом месте Соединенные Штаты. Там заразилось уже около 2,35 миллионов человек. На втором месте Бразилия. На третьем — Россия, на четвертом — Индия.

В конце прошлой недели в Бразилии отметился резкий всплеск. За одни сутки количество новых диагнозов превысило 55 тысяч. Там была преодолена психологическая планка в 1 миллион заразившихся.

 

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Страна

Количество заразившихся

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

9,080,795

471,306

4,863,103

1

США

2,357,323

122,259

980,367

2

Бразилия

1,086,990

50,659

579,226

3

Россия

592,280

8,206

344,416

4

Индия

427,046

13,717

237,929

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