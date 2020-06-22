Коронавирусом заразились больше 9 миллионов человек

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22 июня 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом превысило 9 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.

Сейчас коронавирусом заражены уже 9 080 795 человек. Умерли 471 306, вылечились 4 863 103 человека.

На первом месте Соединенные Штаты. Там заразилось уже около 2,35 миллионов человек. На втором месте Бразилия. На третьем — Россия, на четвертом — Индия.

В конце прошлой недели в Бразилии отметился резкий всплеск. За одни сутки количество новых диагнозов превысило 55 тысяч. Там была преодолена психологическая планка в 1 миллион заразившихся.

# Страна Количество заразившихся Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 9,080,795 471,306 4,863,103 1 США 2,357,323 122,259 980,367 2 Бразилия 1,086,990 50,659 579,226 3 Россия 592,280 8,206 344,416 4 Индия 427,046 13,717 237,929