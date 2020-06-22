Коронавирусом заразились больше 9 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом превысило 9 миллионов. Таковы данные ресурса Worldometers.
Сейчас коронавирусом заражены уже 9 080 795 человек. Умерли 471 306, вылечились 4 863 103 человека.
На первом месте Соединенные Штаты. Там заразилось уже около 2,35 миллионов человек. На втором месте Бразилия. На третьем — Россия, на четвертом — Индия.
В конце прошлой недели в Бразилии отметился резкий всплеск. За одни сутки количество новых диагнозов превысило 55 тысяч. Там была преодолена психологическая планка в 1 миллион заразившихся.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество умерших
|
Количество вылечившихся
|
Весь мир
|
9,080,795
|
471,306
|
4,863,103
|
1
|
США
|
2,357,323
|
122,259
|
980,367
|
2
|
Бразилия
|
1,086,990
|
50,659
|
579,226
|
3
|
Россия
|
592,280
|
8,206
|
344,416
|
4
|
Индия
|
427,046
|
13,717
|
237,929