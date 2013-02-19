СМИ пишут о насыщенной личной жизни замужней Алёны Водонаевой
19 февраля 2013, 09:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
СМИ пишут о насыщенной личной жизни замужней Алёны Водонаевой, Водонаева замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, в интернете гуляют слухи, что Водонаеву связывают романтические отношения с Арсением Шаровым.
По данным интернет-СМИ, именно Арсений Шаров привез Водонаеву на празднование дня рождения ее подруги Ирины Дубцовой в ресторане «The Сад».
Сообщается, что во избежание скандала Шаров и Водонаева пытаются вести себя осмотрительно, однако папарацци сняли видео и разместили его в Интернете.
ЕП