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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

СМИ пишут о насыщенной личной жизни замужней Алёны Водонаевой

19 февраля 2013, 09:10 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

СМИ пишут о насыщенной личной жизни замужней Алёны Водонаевой, Водонаева замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, в интернете гуляют слухи, что Водонаеву связывают романтические отношения с Арсением Шаровым.
 
По данным интернет-СМИ, именно Арсений Шаров привез Водонаеву на празднование дня рождения ее подруги Ирины Дубцовой в ресторане «The Сад».
 
Сообщается, что во избежание скандала Шаров и Водонаева пытаются вести себя осмотрительно, однако папарацци сняли видео и разместили его в Интернете.
ЕП