В центре Москве на Новом Арбате сгорела иномарка одного из бывших участников реалити-шоу "Дом-2" Гены Джикия: молодой человек едва успел выбраться из автомобиля на светофоре, когда из-под капота повалил дым.

С обстоятельствами и причинами возгорания "Мерседеса" экс-участника "Дома-2" Гены Джикия будут разбираться компетентные органы. Иномарка выгорела полностью, пишут интернет-СМИ.