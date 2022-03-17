Кремль категорически не принимает призыв Международного суда ООН касательно Украины

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17 марта 2022, 14:21

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/ Global Look Press

Сегодня, 17 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление по поводу постановления Международного суда в Гааге о том, что Москва обязана «немедленно приостановить» военную спецоперацию по принуждению Киева к миру.

«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое — согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», − подчеркивает Песков, отвечая на вопрос RT, будет ли принято во внимание данное решение.

Российский президент Владимир Путин уже заявлял, что среди целей начатой 24 февраля спецоперации на Украине нет намерения оккупировать ее территорию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина, в котором глава российского государства дал определение «пятой колонне».