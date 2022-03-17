Песков о схеме очистки от предателей российского общества: «Они сами исчезают из нашей жизни»

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17 марта 2022, 14:05 Источник: Московский комсомолец

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина, в котором глава российского государства дал определение «пятой колонне». Еще Путин в этом выступлении заявил, что народ России сможет отличить патриотов от предателей, и такое очищение общества только укрепит нашу страну.

Песков отметил, что «в подобные нелегкие времена много людей показывают свою сущность, и многие показывают себя предателями». Пресс-секретарь президента РФ пояснил, как при этом проходит очищение: «Они сами исчезают из нашей жизни, со своих должностей, из активной служебной жизни, кто-то переезжает в другие страны. Кто-то, нарушив закон, несет за это наказание в соответствии с судебными решениями».

Говоря о появлении буквы Z на дверях высказывающих несогласие с проведением спецоперации на Украине, Песков пояснил, что это «эмоциональное проявление» отношения к событиям. «Многие люди хотят не просто эмоционально, а действенно поддержать президента. Их подавляющее большинство», — заявил он.

Путин в ходе совещания с правительством о мерах социально-экономической поддержки российских регионов в условиях западных санкций заявил, что естественное и необходимое самоочищение общества только укрепят Россию.