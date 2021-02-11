В России растёт запрос на справедливость

Аргументы Недели → Правовед 13+

11 февраля 2021, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

В России, по данным Судебного департамента Верховного суда РФ, более 10 тыс. гражданских исков на 100 тыс. населения – почти вдвое больше, чем в США. Каждому десятому взрослому гражданину в течение года требуется адвокат: в суды общей юрисдикции подаются 12,5 млн исков по семейным, трудовым, жилищным спорам.



Граждане России – рекордсмены Старого Света по обращению в Страсбург, хотя решения Европейского суда у нас носят рекомендательный характер. По данным опроса «Левада-центра», в беспристрастность судов в 2003 г. верили не более трети россиян. Но в России оказались невысоки судебные издержки: подача иска стоит копейки, вузы подготовили сотни тысяч юристов. А раз так, то почему не попробовать? Вера в справедливость суда часто базировалась на невысокой стоимости спорного имущества. 90% потребительских исков подают рассерженные граждане вовсе без юриста – иначе затея не окупится.



Ещё один «кит» юридической активности россиян – дела о разводе, разделе имущества и порядке опеки над несовершеннолетними детьми. Брачный договор в столицах заключают 20–30% пар – это стабильный на протяжении многих лет показатель. Это говорит и о том, что браки заключаются в основном между людьми одного круга, а миллионеры не женятся на прекрасных нянях.



Мы вовсе не становимся «нацией юристов», но запрос на справедливость в обществе необыкновенно вырос. Важно понимать, что если судебная ветвь власти не сможет его удовлетворить, то аукнется это власти исполнительной.



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