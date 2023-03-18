Шольц не взялся предсказать, в каком направлении пойдут переговоры Путина и Си Цзиньпина

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ему сложно предположить, в каком направлении пойдут переговоры российского и китайского лидера в Москве в начале следующей недели. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Токио по итогам своей встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«Трудно предсказать, в каком направлении пойдет обсуждение», - сказал Шольц, отвечая на просьбу журналистов дать прогноз относительно переговоров в Москве.

В свою очередь, Кисида, рассуждая на эту тему, высказал пожелание, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин «продемонстрировал позицию ответственного отношения к региону и миру».

Ранее Шольц заявил, что Си Цзиньпин, по его мнению, должен наладить прямой контакт с властями Украины.