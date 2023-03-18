Шольц: было бы правильным, чтобы Китай поддерживал прямой контакт с руководством Украины

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Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld/globallook.com

Правительству Китая следует поддерживать прямые контакты с руководством Украины, а председателю КНР СИ Цзиньпину — вести переговоры с президентом Зеленским. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Японию заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Отвечая на вопрос о предстоящем визите Си Цзиньпина в Москву, Шольц предположил, что на переговорах, в том числе будет обсуждаться вопрос мирного урегулирования в Украине, которое, по его мнению невозможно без вывода российских войск. По мнению Шольца, Китай должен обсуждать эти вопросы не только с Россией, но и с Украиной.

«Мы полагаем, что <...> было бы правильно, если бы правительство Китая также поддерживало прямой контакт с властями Украины и если бы председатель КНР вел переговоры с президентом Украины [Владимиром] Зеленским», - заявил Шольц.

Визит Си Цзиньпина в Москву состоится 20-22 марта.