Аргументы Недели → Политика 13+

Добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Посол Москвы в Нью-Дели Денис Алипов назвал вбросом сообщение агентства Bloomberg, согласно которому Индия присоединилась к потолку цен на нефть, поставляемую Российской Федерацией. Соответствующее заявление отечественный дипломат сделал, выступая некоторое время назад в эфире телевизионного канала «Соловьев Live».

«Такие вбросы появляются регулярно, и публикация в Bloomberg не первая на эту тему», — отметил Алипов.

По его словам, индийская сторона «не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, руководитель британского внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли указал на то, что замороженные активы РФ конфисковать «не так просто».