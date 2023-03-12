Bloomberg: Индия решила не нарушать антироссийские санкции и придерживаться потолка цен на нефть

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Источник: "Коммерсантъ"

Министерская встреча на саммите G20. Фото: IMAGO/Thomas Koehler/globallook.com

Правительство Индии приняло решение выполнять санкционные ограничения в отношении к России и придерживаться потолка цен на импортируемую из РФ нефть. Об этом в воскресенье пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к правительству Индии.

Как утверждает агентство, индийские чиновники подробно обсуждали вопрос об антироссийских санкциях с коллегами из стран «Большой семерки» в кулуарах саммита G20 на министерском уровне, который проходил в Дели в начале марта. После этого банкам страны и трейдерам было дано указание придерживаться ограничений в рамках санкций.

Потолок цен на российскую нефть был введен 5 декабря. Через два месяца предельные цены были установлены на российские нефтепродукты.

Ранее политолог Сергей Марков утверждал, что Индия не станет придерживаться потолка цен, так как для нее на первом месте всегда «независимость и прагматичность».