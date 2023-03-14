Глава МИД Британии Клеверли: конфисковать замороженные активы России «не так просто», поскольку в прошлом такой практики не было

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, Lev Radin / globallookpress.com

Активы Российской Федерации, которые были заморожены за рубежом после начала специальной военной операции Москвы на Украине, конфисковать «не так просто», поскольку в прошлом подобной практики не было. На это, как информирует Telegram-канал Zvezdanews, указал Джеймс Клеверли, руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

«Конфисковать замороженные российские активы “не так просто”, так как в прошлом такой практики не было — глава МИД Британии Джеймс Клеверли», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее сегодня сообщалось, что движение социалистов Сербии потребовало отправить в отставку министра экономики страны Раде Басту, который предложил ввести ограничительные меры в отношении Москвы.