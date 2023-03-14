Движение социалистов Сербии потребовало отставки министра экономики Басты, предложившего ввести санкции против России

Аргументы Недели → Политика 13+

Флаг Сербии, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Движение социалистов Сербии потребовало отправить в отставку руководителя министерства экономики страны Раде Басту, который предложил ввести ограничительные меры в отношении Москвы. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Движение социалистов, чьим лидером является директор ключевой сербской спецслужбы — Агентства безопасности и информации — Александар Вулин, потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты, заявившего о необходимости присоединения страны к санкционной политике, направленной против России», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, пресс-секретарь отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова назвала странной позицию, высказанную Бастой по поводу рестрикций.