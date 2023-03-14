Захарова назвала странной позицию министра экономики Сербии, предложившего ввести санкции против РФ из-за давления со стороны США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала странной позицию сербского министра экономики Раде Басты, который предложил ввести ограничительные меры в отношении Москвы из-за давления, оказываемого на Белград Вашингтоном. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале отечественного дипломата.

«Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?» — говорится, в частности, в публикации, которую выложила Захарова.

Как сообщалось ранее, руководитель кабмина Сербии Ана Брнабич сделала заявление, согласно которому отказ Белграда от санкций против Москвы основан в том числе на национальных интересах.