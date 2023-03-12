Премьер Ана Брнабич: отказ Сербии от санкций против России основан в том числе на национальных интересах

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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич, Panoramic / globallookpress.com

Отказ Белграда от ограничительных мер в отношении Российской Федерации основан в том числе на национальных интересах. Соответствующее заявление сделала Ана Брнабич, руководитель сербского кабмина.

«Правительство Сербии исходит из того, что наша позиция по отношению к санкциям [против Москвы] основана на международном праве и интересах Сербии», — отметила Брнабич, которая выступила в эфире телевизионного канала Prva TV.

По словам премьера, Белград не будет присоединяться к рестрикциям «до тех пор, пока это возможно».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, сербский лидер Александр Вучич указал на то, что он не может поклясться, что не введет санкции против РФ.