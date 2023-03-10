Глава Сербии Вучич заявил, что не может поклясться, что не введет санкции против России

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Президент Сербии Александр Вучич, Shi Zhongyu / globallookpress.com

Сербский лидер Александр Вучич сделал заявление о том, что он не может поклясться, что не введет ограничительные меры в отношении Российской Федерации. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не может поклясться, что не введет санкции против России», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

По словам политического деятеля, подобная клятва была бы безответственным шагом.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее, Вучич указал на то, что Белград не поставляет вооружения ни РФ, ни киевской стороне.