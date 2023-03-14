Министр Баста: Сербия должна ввести санкции против России

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Источник: Свободная Пресса

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Сербия должна присоединиться к антироссийской санкционной политике Европейского союза. Об этом в своих социальных сетях написал министр экономики страны Раде Баста.

Согласно словам политика, которые передает интернет-издание «Свободная Пресса», Сербия платит огромную цену за то, что не ввела ограничения в отношении России. Он добавил, что не может смириться с тем, какое колоссальное давление оказывается на президента страны Александра Вучича.

Баста также призвал сербское правительство и всех министров высказаться по вопросу введения санкций против РФ.