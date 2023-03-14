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Аргументы Недели → Политика 13+

Министр Баста: Сербия должна ввести санкции против России

, 07:11 Источник: Свободная Пресса

Министр Баста: Сербия должна ввести санкции против России
Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Сербия должна присоединиться к антироссийской санкционной политике Европейского союза. Об этом в своих социальных сетях написал министр экономики страны Раде Баста.

Согласно словам политика, которые передает интернет-издание «Свободная Пресса», Сербия платит огромную цену за то, что не ввела ограничения в отношении России. Он добавил, что не может смириться с тем, какое колоссальное давление оказывается на президента страны Александра Вучича.

Баста также призвал сербское правительство и всех министров высказаться по вопросу введения санкций против РФ.

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Общество

Фармаколог Кондрахин: фармацевтом нужно привести к законодательной норме

Люди стали проще относиться к лекарствам, самостоятельно назначая себе препараты и не читая инструкций по их применению. Поэтому существует необходимость привести фармацевтом к определенной законодательной норме. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-терапевт Андрей Кондрахин.