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Телеканал BFMTV сообщил, что Макрон пригрозил роспуском нацсобрания в случае провала голосования о пенсионной реформе

, 08:21 Источник: РИА "Новости"

Телеканал BFMTV сообщил, что Макрон пригрозил роспуском нацсобрания в случае провала голосования о пенсионной реформе
президент Франции Эммануэль Макрон, Algerian Presidency/XinHua

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил роспуском национального собрания страны, если голосование по проекту пенсионной реформы провалится. Соответствующую информацию предоставил телеканал BFMTV.

Правительственный источник сообщил журналистам, что Эммануэль Макрон, который накануне вечером провел в Елисейском дворце встречу с премьер-министром Франции Элизабет Борн и министрами, которые имеют отношение к пенсионной реформе, обратил внимание на угрозу роспуска собрания в случае провала голосования.

Напомним, 16 марта в нацсобрании будет проведено окончательное голосование по проекту реформы, в ходе которого будет определено, повысится ли пенсионный возраст в стране до 64 лет.

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