Протесты во Франции привели к отмене движения половины поездов

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Источник: ПолитЭксперт

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Движение половины региональных поездов во Франции было отменено из-за продолжающихся протестов против пенсионной реформы. Об этом сообщает интернет-издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на телеканал BFM.

Согласно полученной информации, набирающие обороты демонстрации стали задевать сферы социальной жизни в стране, что привело к отмене 50% региональных поездов на 13 марта.

Как отмечается, проблема также коснулась и скоростных поездов, поэтому ожидается, что только три поезда из пяти будут двигаться по своим маршрутам в понедельник.