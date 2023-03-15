Журналист Херш считает, что у Байдена не хватит мужества признаться в причастности к подрыву «Северных потоков»

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/globallook.com

Президент США Джо Байден и его помощники вряд ли признают когда-либо свою причастность к подрывам «Северных потоков». Об этом написал в своем блоге журналист Сеймур Херш, опубликовавший в феврале расследование о диверсии на трубопроводах.

Херш полагает, что для признания у Байдена и его окружения нет «ни мужества, ни чести».

«Если не случится крупного дезертирства среди тех немногих, кто в курсе, Байден и его помощники, вероятнее всего, никогда не признают правды», — приводит слова журналиста агентство «РИА Новости».

Ранее Херш охарактеризовал как «сумасшедшую» версию NYT о том, что к подрыву причастна некая группировка, близкая к Украине.