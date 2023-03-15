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Строительство газопровода «Северный поток — 2», Jens Büttner / globallookpress.com

Журналист Сеймур Херш назвал сумасшедшей западную версию, согласно которой диверсию на газопроводах «Северный поток» осуществила проукраинская группировка. Об этим пишет Telegram-канал Zvezdanews.

«Херш назвал сумасшедшей западную версию подрыва “Северных потоков”», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

По словам журналиста, активисты-дилетанты не в состоянии организовать операцию такой степени сложности.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко отметил, что никакого прогресса в расследовании случившегося на газопроводах нет.