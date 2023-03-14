Грушко: никакого прогресса в расследовании подрывов «Северных потоков» нет, РФ продолжит настаивать на участии в разбирательстве

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Источник: Telegram-канал ТАСС

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Никакого прогресса в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» нет, Москва продолжит настаивать на своем участии в разбирательстве. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил заместитель руководителя российского министерства иностранных дел Александр Грушко.

«Никакого прогресса в расследовании подрывов "Северных потоков" нет», — процитирован Грушко в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Дипломат также отметил, что РФ будет продолжать настаивать на участии в установлении причин инцидента.

Как сообщалось ранее сегодня, первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что Москва распространила в Совбезе и Генассамблее всемирной организации переписку с Данией, Норвегией и ФРГ по расследованию произошедшего на газопроводах.