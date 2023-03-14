Полянский: Россия распространила в СБ и ГА ООН переписку с Данией, Норвегией и ФРГ по расследованию подрыва «Северных потоков»

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Российская Федерация распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН переписку с Данией, Норвегией и ФРГ по расследованию произошедшего некоторое время назад подрыва газопроводов «Северный поток». Об этом заявил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации.

«В рамках усилий по продвижению проекта резолюции СБ ООН по созданию под эгидой ООН международной комиссии по расследованию диверсии на “Северных потоках” мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА ООН копию нашей переписки с Данией, Швецией и Германией по их соответствующим национальным расследованиям», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного дипломата.

По словам Полянского, документы, о которых идет речь, позволяют убедиться, что утверждения об информировании Москвы Копенгагеном, Стокгольмом и Берлином о ходе их расследований инцидента на газопроводах является ложным.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Еврокомиссия отказалась отвечать, обсуждала ли председатель данного органа Урсула фон дер Ляйен на встрече с главой Белого дома Джо Байденом появившееся в СМИ сведения о случившемся на «Северных потоках».