Еврокомиссия отказалась отвечать, обсуждала ли фон дер Ляйен с Байденом в США информацию о диверсии на «Северных потоках»

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Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Bonnie Cash - Pool via CNP / globallookpress.com

Европейская комиссия отказалась отвечать, обсуждала ли председатель данного органа Урсула фон дер Ляйен на встрече с американским президентом Джо Байденом в Соединенных Штатах появившуюся в СМИ информацию о диверсии на газопроводах «Северный поток». Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.

«Еврокомиссия отказалась отвечать, обсуждала ли глава ЕК в США утечки по “Северным потокам”», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, согласно которому в Германии выдвигают «глупые» версии подрывов газопроводов с целью отвести подозрения от Вашингтона.