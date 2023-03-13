Сенатор Пушков: в Германии выдвигают «глупые» версии подрывов «Северных потоков», чтобы отвести подозрения от США

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Сенатор Алексей Пушков, Pavel Kashaev / globallookpress.com

В ФРГ выдвигают «глупые» версии подрывов газопроводов «Северный поток», чтобы отвести подозрения от Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«В Германии набрасывают все новые версии взрыва газопроводов, одну глупее другой, с единственной целью: отвести подозрение от США. Но ничего из этого не получается, поскольку версии откровенно абсурдные», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

По словам Пушкова, наиболее абсурдным на данный момент является предположение депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, согласно которому газопроводы могли повредить рыбаки, использовавшие взрывчатку.

Как сообщалось ранее, руководитель украинского дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что собирается обсудить ситуацию вокруг «Северных потоков» с главой немецкого МИД Анналеной Бербок и американским госсекретарем Энтони Блинкеном.