Кулеба заявил, что планирует обсудить ситуацию вокруг взорванных «Северных потоков» с Бербок и Блинкеном

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Lev Radin / globallookpress.com

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что планирует обсудить ситуацию вокруг взорванных газопроводов «Северный поток» с руководителем внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок и государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Журналисты немецкого Bild am Sonntag задали Кулебе вопрос, обсуждал ли он тему «Северных потоков» с кабмином ФРГ.

«Еще нет, но мы ожидаем переговоров с Анналеной Бербок и госсекретарем Блинкеном по этому и по другим вопросам. Мы должны дождаться официальных итогов расследования. То, что происходит сейчас, — это развешивание ярлыков», — ответил собеседник издания.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Дмитрий Кулеба назвал скоординированной акцией публикации СМИ с обвинениями «проукраинской группировки» в случившемся на газопроводах.